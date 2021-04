„Am fost, ca orice cetățean român, afectați de ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor. Înțelegem situația paturilor de la Terapie Intensivă, dar pe de altă parte orice decizie de transfer trebuie să urmeze niște pași, în anumite condiții și cu asigurarea faptului că există garanțiile ca pacienții vor fi tratați corespunzător.

În ceea ce privește chestiunea legată de ministrul Vlad Voiculescu le-am spus foarte clar colegilor că demiterea aparține partidului care-l susține. Privim îngrijorați la modul cum este condus Ministerul Sănătății, unul dintre cele mai încercate ministere sub aspectul celui de-al treilea val al pandemiei. Exigenţa noastră faţă de modul în care e condus Ministerul Sănătăţii este maximă.

Noi susţinem foarte clar dreptul premierului ca atunci când consideră că un ministru afectează buna funcţionare a Guvernului şi generează situaţii care pot pune în pericol buna funcţionare a guvernului, premierul are dreptul constituţional de a propune schimbarea ministrului respectiv. Cred că fiecare formaţiune din coaliţie trebuie să aibă propria evaluarea a miniştrilor din Guvern şi atunci când acela nu îşi face treaba nu să propună schimbarea.

Cred că este extrem de importantă funcționarea în condiții de performanță și de o evaluare pe bază de rezultate a tuturor miniștrilor”, a declarat Ludovic Orban, luni, după ședința coaliției.

Întrebat dacă are ceva de reproșat lui Vlad Voiculescu, Ludovic Orban a declarat: „Cu siguranță ceea ce am avut de spus am spus în cadul coaliției. Este unul dintre ministerele în care au apărut foarte multe probleme și este nevoie de o analiză. În cazul în care nu se constată o îmbunătățire se poate ajunge la revocarea ministrului. Orice ministru care nu livrează profesionalism poate să afecteze percepția coaliției. Este nevoie de o abordare exigetnă a prestației miniștrilor care sunt în funcție”.

Referitor la o posibilă schimbare a lui Raed Arafat, liderul PNL a replicat: „Trebuie făcută o evaluare a activităţii a fiecărui demnitar, indiferent că este ministru, secretar de stat sau dacă deţine o altă funcţie de demnitate”.