Ludovic Orban, ANUNȚ pentru profesorii care nu predau online: Nu trebuie plătiți pentru orele pe care nu le susțin

„Nu pot accepta ideea că există cadre didactice care refuză să-și exercite profesia și chiar misiunea. Un profesor care nu face lecții online acolo unde este necesară organizarea acestor lecții online, dacă din 10 ore face numai 6 ore, atunci 4 ore nu trebuie plătit. Este simplu.

Iar dacă refuză sa predea online, din punctul meu de vedere nu mai are ce căuta în Educație. Pentru că un profesor are obligația sa se adapteze la orice situație. Jobul lui este sa transmită informatiile, cunoștințele de la materia respectivă și în mod evident și multe altele, valori, principii, să fie un model, dar are obligația să se adapteze la modalitatea de a transmite aceste cunoștințe. Să fim cinstiți: online-ul e un lucru care există deja în viața noastră. Avem, cei mai mulți, conturi de Facebook, știm ce înseamnă LIVE-uri, cum să nu poți să te adaptezi să predai online?!”, a declarat Ludovic Orban, vineri, la Ministerul Educației.

Întrebat de jurnaliști ce se întâmplă cu profesorii care invocă regulile de protecție a datelor personale pentru a nu preda online, premierul a răspuns: „Ce GDPR? Asta mi se pare o bazaconie”, relatează Edupedu.ro.

Ludovic Orban a mai spus că „mesajele pe care le-am transmis au fost mesaje foarte clare: respectarea cu strictețe a măsurilor de protejare a sănătății, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Respectarea reglementărilor care vizează modul de organizeaza a școlii în pandemie, modul de stabilire a modului în care se desfășoară cursurile în unul din cele 3 scenarii. Am transmis un mesaj foarte clar către conducerile inspectoratelor școlare: că au obligația să umărească desfășurarea procesului educațional în fiecare școală, să se asigure că toate cadrele didactice se adaptează la situația în care suntem”.