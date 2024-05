După ce a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Florinel Coman în Qatar, la Al Duhail, Gigi Becali a discutat și despre politică. A fost vizitat azi la Palat de George Simion, liderul partidului AUR, și de Mihail Neamțu, candidat AUR la alegerile europarlamentare.

La ieșirea din Palat, Gigi Becali a venit alături de George Simion și Mihail Neamțu și a oferit câteva declarații, explicând întâlnirea cu cei doi politicieni. El a dezvăluit că a ajutat financiar și PSD, în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

„George Simion a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Mănăstirea Comanca. Se cunoștea cu unul dintre ei și i-a spus că e aici, așa că a zis că vrea să-i vadă. Și să vedem dacă-i dau o mână de ajutor lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare. Dar nu mai cred că e timp. E campania deja începută și nu se poate.

Dacă venea mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000 de euro, așa cum am făcut-o și cu PSD (n.r- partid din partea căruia Gabriela Firea, fina lui, candidează la Primăria Capitalei), iar PSD dădea banii. Împrumutam și AUR și după aceea îi dădea înapoi.

Să vedem o formulă, poate-l împrumut pe Neamțu și să finanțeze el campania. Dar să vedem dacă e legal. Eu am făcut pușcărie, așa că suflu și în iaurt. Să vadă dacă e lege care să mă apere, să fiu apărat de un miliard de legi. Și fac și public, să vină procurorul sau milițianul să-mi spună că nu e bine. Eu anunț tot. Am făcut pușcărie degeaba. Ajunge cu mizeriile făcute!

Eu nu fac nimic ascuns, nimic penal! Eu spun tot acum. Vina mea, la schimbul de terenuri, e că am negociat să mă îmbogățesc. Îmi fură mașina și fac pușcărie că mi-am recuperat mașina și am dat cafea și băutură la hoți. Becali la pușcărie, hoții se plimbau liberi.

Am dat bani să se joace un meci corect, am făcut pușcărie. Bă, nebunule, am dat să se joace corect! Așa că mi-e frică. Toată ziua Talpan îmi face dosare, nici nu mă mai duc la Instanță. Toată ziua am doar procese cu Talpan. Procese, procese, procese. Cere 30-40-50.000 de euro. M-a săturat. Lasă-mă, mă! Le-am aruncat. Nu mă mai duc, să vadă judecătorii că e «tralatichi». Acum o să-mi ceară 50.000 de euro că am zis «tralatichi»”, a spus Gigi Becali.

SURSA