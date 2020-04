Ludovic Orban, ANUNȚ despre cum vor crește de fapt pensiile românilor în următorii ani

Șeful Executivului a spus însă că totul depinde de modul în care va evolua economia. Ludovic Orban nu a menționat nici dacă majorarea va fi sau nu de 40%, așa cum este prevăzut în legea pensiilor adoptată în vara anului trecut, în timpul guvernării PSD.

Premierul a explicat că majorare urmează să fie stabilită după o analiză și în funcție de evoluția economiei românești după criza generată de epidemia de coronavirus.

„Sigur ca ne dorim cresterea pensiilor, vom creste pensiile, asta este obiectivul nostru. Noi am revazut sumele de bani. Pe de alta parte, trebuie sa facem o analiza foarte riguroasa a contextului economic, a evolutiei economiei romanesti, a incasarilor bugetare, (pentru ca - n.red.) in conformitate cu tratatul și cu legea responsabilitatii fiscal-bugetare, dupa primul semestru, dupa primele sase luni, Ministerul Finantelor are obligatia sa faca raportul privind evolutia economiei si bugetului in România si pe baza datelor respective vom lua toate deciziile și vom anunta public”, a declarat Orban, luni seară, la un post TV.

Premierul a mai explicat că soluția de creștere a pensiilor trebuie să fie valabilă, aplicabilă pentru toți anii care vin, nu numai pentru anul 2020: „Repet, obiectivul nostru este sa crestem pensiile, dar sa crestem astfel incat ele sa poata sa fie platite, si nu numai anul asta, patru luni de zile, ci sa poata sa fie platite in toti anii care vor veni”.

Despre cresterea programata din septembrie, cu 40%, prin legea pensiilor votată de PSD, premierul a evitat să dea un răspuns clar.

„Obiectivul nostru e sa crestem pensiile si vom lua decizia dupa ce vom avea o analiza foarte serioasa asupra evolutiei economiei in primele sase luni si evident dupa ce vom avea o prognoza serioasa privind evolutia economiei in perspectiva”, a mai spus Orban.

***

Majorarea pensiilor, în procedură de deficit excesiv

Legea majorării pensiilor elaborată de fosta guvernare PSD-ALDE a fost adoptată pe 26 iunie 2019.

Punctul de pensie a crescut de la 1 septembrie 2019 de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. Potrivit programării prevăzute în Legea pensiilor, ar urma ca de la 1 septembrie 2020 să crească la 1.775 de lei, iar di n2021, la 1.875 de lei.

Comisia Europeană a transmis oficial, în noiembrie 2019, o recomandare pentru România de a corecta, în 2020, abaterea semnificativă de la obiectivul bugetar pe termen mediu, în plus se arăta că noua lege a pensiilor prezintă un risc semnificativ de creștere a deficitului.

În acest an, Consiliul Fiscal a avertizat, pe 23 ianuarie, că majorarea programată a punctului de pensie cu 40% va duce la un deficit bugetar de 6% anul viitor, în 2021.

La fel și raportu lde țară di n26 februarie 2020. Comisia Europeană avertiza că majorarea cu 40% a tuturor pensiilor începând de la 1 septembrie 2020 va duce la un deficit bugetar de 6,1% în 2021 și provoacă un ”mare risc de sustenabilitate fiscală” în România.

Comisia Europeană a initiat si procedura de deficit excesiv in martie anul acesta. La începutul lunii aprilie, mai precis pe 6 aprilie 2020, Comisia Europeană a transmis României o reconfirmare a lansării procedurii de deficit excesiv din cauza faptului că încălcările regulilor europene privind deficitul au avut loc înainte de declanșarea pandemiei, respectiv de anul trecut. Informația apare în raportul Consiliului Fiscal din 2020.