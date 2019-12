LOTO. Numerele extrase la LOTO pe 19 decembrie 2019

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 21,50 milioane lei (aproximativ 4,5 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,14 milioane lei (peste 448.000 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 2,44 milioane de lei (peste 511.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 234.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 531.100 de lei (peste 111.100 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 134.500 de lei (peste 28.100 de euro).





La Joker, la categoria a II-a s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 86.658,38 lei fiecare. Bilețele norocoase au fost jucate la agenții din Brașov, Craiova, Oradea și Piatră Neamț. Norocosul posesor al biletului jucat la agenția din Brașov a obținut două câștiguri de categoria a ÎI-a, două de categoria a IV-a și patru de categoria a VI-a, biletul fiind completat, în total, cu 36 de variante și o variantă la Noroc Plus.



Tot la Joker, de data această la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 128.851,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Pașcani și a fost completat cu două variante simple la Joker.