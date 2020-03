Liviu Pop, audiat la DNA în dosarul Sorinei Pintea

Liviu Pop s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat în dosarul Sorinei Pintea. Pop a venit însoțit de avocat și nu a dorit să facă declarații la sosire.

Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sănătății, a povestit în urmă cu două săptămâni că a avut o întâlnire cu denunțătorul din dosarul în care mama sa a fost reținută de procurorii DNA, pentru o presupusă șpagă de 10.000 de euro și 120.000 de lei pentru încheierea unui contract de achiziție publică.

”Nici eu nu știu prea multe în afară de ce se spune la televizor, dar voi face o mărturie. Este vorba despre ce mi s-a întâmplat astăzi. Dimineață am fost sunat de către senatorul PSD de Maramureș Liviu Marian Pop și m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. Am coborât la mașină, m-am înregistrat deoarece nu știam cu cine mă întâlnesc și despre ce este vorba. (...) M-am întâlnit cu un domn mic de înălțime, cu părul grizonat, mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Marius, finul primarului din Ulmeni. După alte 15 minute a venit la mine și mi-a spus că are niște informații care o pot ajuta pe mama: Știi că, de fapt, eu n-am mai spus despre ceilalți bani. L-am întrebat: Care ceilalți bani? Mi-a zis că a fost vorba de încă patru plăți, patru tranșe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. O dată 40.000 de euro anul trecut și o dată câte 5.000 de euro tot către Liviu Marian Pop. Bani care am înțeles că trebuiau să ajungă la mama mea. Zice că el e denunțătorul. Am rămas șocat când mi-a zis că el este Mihai Costea denunțătorul. Îmi zice că își cere scuze pentru ce s-a întâmplat, că n-a avut ce să facă, pentru că lui i-au făcut flagrant la București. Zice: Eu am fost firma subcontractoare și proprietarul firmei din București mi-a făcut flagrant când eu luam bani. L-am întrebat de ce a luat banii și mi-a spus: Trebuia să-i dau mai departe. Nu mi-a spus cui. După flagrant am fost cablat, urmărit, interceptat și n-am putut să anunț pe nimeni despre ce mi s-a întâmplat și să previn pe cineva. M-am speriat puțin, deoarece o întâlnire cu denunțătorul a doua zi după flagrant clar nu este benefică pentru nimeni. Am ales să plec de acolo. Asta este mărturia mea. Cred în justiție și sper că lucrurile se vor reglementa, pentru că mama mea a muncit mult prea mult, este bolnavă și nu merita nimic din toate astea”, a spus fiul lui Pintea.

Liviu Pop a declarat la o televiziune că a fost luat prin surprindere de acest anunț și a spus că este șocat de reținerea Sorinei Pintea de către DNA.

„Exclus acest lucru, imposibil. Niciodată n-am folosit în discursul meu, în atitudinea mea și în faptele mele chestiunile invocate de domnișorul Pintea”, a spus senatorul PSD, adăugând că îi este neclar cum a apărut numele său în acest caz: „Cu siguranță în perioada imediat următoare se vor clarifica aceste neînțelegeri”.

Senatorul a explicat și legătura sa cu familia denunțătorului din dosarul Sorinei Pintea: „Îi cunosc de vreo 7-8 ani de zile, este părintele unui fin de-al nostru. Avem 16 fini, chiar acum sunt la un botez într-o comună din Maramureș. Legături absolut normale pe care le am cu apropiații. I-am cununat acum vreo 5 ani de zile”, informează stiripesurse.ro.