"Mi-au luat foc mănuşile de bucătărie, da, e foarte funny când povesteşti, dar destul de neplăcut când trăieşti. Nici nu ştiam cum să le scot mai repede. Ţineam cu o mână oala şi cu cealaltă încercăm să închid aragazul, şi a luat foc mănuşa. Odată, pisicuţa mea Bobiţa s-a urcat pe masă şi a vărsat oala cu ciorbă, era gata-gata să se opărească. De atunci nu mai are voie în bucătărie", le-a povestit fostul lider al PSD jurnaliștilor de la Click.ro.

Dragnea a afirmat că l-a primit pe Bobiță vara trecută, de la Carmen Dan, fostul ministru de Interne în Cabinetul Grindeanu, iar legătura dintre ei s-a creat rapid.

"E un British Short Hair, este exact ca în reclame. O am din luna august, avea două luni şi mi-a adus-o de drag pentru că aflase că eu am salvat o pisicuţă când eram în închisoare la Rahova. I-am pus numele Bobiţa pentru că atunci când mi-a adus-o era mică, mică şi s-a lipit de mine instantaneu. Doarme cu mine, vorbim amândoi, mă ceartă", a afirmat fostul politician.

El nu s-a sfiit să vorbească nici despre viața sa privată, mărturisind că "a fost înşelat, ca orice om care se respectă".

Întrebat dacă în prezent este singur, Dragnea a răspuns: "Aa... nu chiar, dar nu este cazul deocamdată să vorbesc despre asta (...)".

El a precizat și ce vrea de la o femeie, enumerând în acest sens "trei lucruri": "Să mă iubească, să nu mă mintă şi să nu înşele".

Chiar dacă lumea știe despre viciul său privind fumatul, nu mulți au aflat însă că acesta fumează din clasa a VI-a.

"M-a prins mama, mi-a dat bătaie şi ziceam că nu mai fumez... până la următoarea ţigară. A devenit viciu în armată, fumam Carpaţi. M-am lăsat de două ori, o dată în anul ‘98 şi a fost foarte bine. Eu sunt cel care a promovat Legea Antifumat. M-am lăsat atunci, era bine, dar m-am reapucat dintr-o prostie", a povestit Liviu Dragnea.

Cu ce afaceri "se laudă" și cum a început ...

"În primul rând eu stau în Bucureşti, într-o casă cu chirie. Banii sunt o problemă. Dincolo de legendele Olimpului care i-au făcut pe cei de la ANAF să ceară prin America, Brazilia documente, au fost obligaţi să recunoască că nu am altceva decât ce e în declaraţia de avere. Am fost verificat 6 ani de ANI şi nu au găsit decât adevărul. Eu nu am plecat cu bani. Eu nu am fost bugetar la stat. Eu am deschis prima mea afacere în anii ‘90 pe decretul 24 dat de Petre Român, iar la 26 de ani aveam prima afacere şi dormeam 4 ore pe noapte. Am avut afaceri cu comerţ şi alimentaţie publică. Eu am o diplomă de inginer auto, dar am deschis un cafe bar întâi, se numea Bachus şi am făcut mulţi bani. Apoi am deschis un magazinaş, am închiriat o clădire de la primărie şi am transformat-o, iar în Izbiceni, comună alăturată, am făcut un alt magazin şi restaurant, iar după 2 ani, în Turnu Măgurele am închiriat cu un coleg de facultate cel mai mare restaurant din judeţ, hotelul pe care îl am şi acum, precum şi un han. Astfel că în ‘96, la 33 de ani, când am intrat în politică, aveam 1.200 de angajaţi, 2 centre angro, 3 magazine, 3 restaurante şi un complex hotelier. Eu aşa am intrat în politică", a mai spus el.