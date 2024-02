In ultimii 18 ani de zile, Vizer s-a autolegendat puternic in mass-media si in randul acolitilor cu faptul ca are o staruitoare si senzationala prietenie cu unul dintre cei mai puternici oameni ai lumii, Vladimir Putin, autocratul rus.

Cat i-a convenit sa se foloseasca de aceasta prietenie, Vizer a urcat pe cele mai inalte culmi ale reputatiei in lumea sportului, dar s-a si blindat cu zeci de milioane de euro.

Insa Vizer e genul de caracter care “doar la bine” e prezent, cand lucrurile se imput, isi ia talpasita mintenas, tradand.

Sigur ca acest articol ii ba produce iar iritatie gastrica, sigur ca va ameninta din nou ca imi va rupe picioarele, deh, metehne interlope, dar ma simt dezbarat de povara onoarei, caci prietenia care nu are decat un sens e orice altceva, dar nu prietenie (Am anuntat autoritatile romane, alea care “trebe”, despre amenintarile presedintelui IJF).

In 27 februarie 2022, Vizer a ales sa fie lipsit de onoare cand a decis suspendarea din functia onorifica de la IJF a presedintelui Putin, in contextul conflictului din Ucraina. O sa ziceti, ba, asa era normal, asa au facut banci si guverne, ONG-uri si vedete.

Ntz. Nu. In acest caz nu e chiar asa. Trecem peste faptul ca Putin l-a sprijinit viguros pe Vizer sa ia functia de la IJF si sa o si pastreze, ca Putin a redirectat resurse financiare pentru dezvoltarea judo-ului bagand bani in federatia Internationala de Judo. Nu putem trece insa peste stilul lui Vizer care, in alte dati, s-a dat cocos, dar numai pentru PR, implicandu-se in chestiuni politice delicate, vezi Kosovo, vezi disputele dintre arabi si evrei in lumea sportului.

Nu, aici Vizer a jucat serpeste si politic, lepadandu-se mintenas de Putin, binefacatorul sau suprem. Vizer avea o tona de argumente de pus pe masa pentru nesuspendarea lui Putin, de exemplu, argumentul pe care l-a folosit in cazul sustinerii unei campioane kosovare sau argumentul pe care l-a bagat sub nas arabilor cand le-a tinut partea israelienilor: ce treaba are sportul cu politicul? Judo e un sport despartit de politica, putea spune DIN NOU Vizer.

Doar ca nu mai e despartit de politica, Vizer a politizat totul, ca sa supravietuiasca.

In 2022, Vizer a facut ceva pe zeci de ani de prietenie si sprijin din partea lui Putin, si, temandu-se ca americanii il curenteaza, a preferat sa isi pastreze pielea intacta si sa se indeparteze de presedintele rus.

Urmeaza insa o dezvaluire de calibru, pe care nu o veti vedea in ziarele romanesti de sport (pana si pe Tolontan l-a cumparat acum cativa ani, dupa ce il amenintase), si nici in media internationala.

