O astfel de linie este foarte rara si a fost numita „linia ingerului pazitor”. Adica, persoana care o are se afla sub protectia speciala a ingerului pazitor. Se mai numeste si „linia lui Marte” sau „cea de-a doua linie a vietii”.

Potrivit chiromantiei, oamenii care au o astfel de linie in palmele lor sunt, in general, fericiti si se bucura de lucrurile simple oferite de viata.

In acelasi timp, nu este deloc neobisnuit ca aceste persoane sa supravietuiasca unor dezastre teribile sau unor accidente, iar viata sa le fi fost salvata ca prin minune.

In plus, se bucura de o sanatate infloritoare si nu se confrunta cu probleme financiare. Depasesc cu usurinta toate obstacolele aparute in vietile lor.

Esti norocos daca ai linia aceasta in palma ta – fii recunoscator sursei care ofera totul in viata si ingerului tau pazitor pentru protectia pe care ti-o ofera, scrie SfatulParintilor.

Diferenta dintre linia ingerului pazitor aflata pe stanga si cea aflata pe dreapta

Daca linia ingerului pazitor se afla in palma dreapta atunci ai primit-o datorita meritelor tale personale, adica fie ai suferit mult, fie ai facut multe fapte bune.

In schimb, daca linia se afla in palma stanga atunci se afla acolo inca din clipa in care te-ai nascut. Ea a fost transferata odata cu genele inaintasilor tai.

Criză la Spitalul Sf. Pantelimon după ce medicii își dau demisia pe capete. Ministrul Sănătății, decizie de ultimă oră