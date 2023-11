Weber a criticat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi în special pe liderul filialei bavareze a AfD, Björn Höcke.



Höcke declarase că Uniunea Europeană trebuie să moară, ceea ce l-a făcut pe Manfred Weber să afirme că \"\"aceasta arată care este de fapt gândirea substanţială a acestor nazişti\"\".

\"\"Aş dori ca noi, în CSU, să spunem clar şi răspicat: nu îi vom lăsa pe aceşti naţionalişti să ne distrugă Europa, care cu siguranţă nu este perfectă - dar este Europa noastră, cea mai frumoasă pe care am avut-o în istoria acestui continent, cea mai bună pe care am avut-o în istoria acestui continent\"\", a subliniat Weber, care este şi preşedintele formaţiunii paneuropene Partidul Popular European.



\"\"Nu vă vom lăsa pe voi, neonaziştii, să o distrugeţi!\"\", a adăugat liderul PPE, citat de Agerpres.



El a criticat şi politicile de stânga, susţinând că ceea ce Europa are nevoie este \"\"o politică de centru\"\" ce poate salvgarda prosperitatea, consolida măsurile privind imigraţia şi proteja pacea într-o Europă unită şi solidă.



Manfred Weber a obţinut sprijinul covârşitor (240 de voturi pentru şi 10 voturi împotrivă) al membrilor CSU pentru funcţia de candidat \"cap de listă\" din partea CSU la alegerile europarlamentare din iunie anul viitor.

