„Vineri am primit o adresa de la directorul Metrorex in care spune clar ca trebuie sa parasim sediul din Piata Unirii, dupa 31 de ani si ne ofera in schimb un sediu la depoul Pantelimon. Adica ei vor sa ne scoata din sediul unde are toata lumea acces, unde avem sediul legal, avem act juridic in sensul acesta (…) Ei vor sa dea sediul sindicatelor de la metrou catre jandarmerie, iar pe noi sa ne mute in Pantelimon (…) Eu din sediul asta nu ies decat daca imi dau foc, daca ma omoara. Ei s-ar putea sa aiba o surpriza si noi sa nu mai platim chiria pentru birourile lor de la etajul 9, acolo unde se plateste o chirie de 400.000 de euro.

Dupa ce au incercat sa micsoreze salariile cu 25%, in conditiile in care au anuntat reducerea numarului de personal, atunci cand noi avem deficit personal. Nu stiu, dar se pare ca exista un interes din partea franceza, ca au dat deja comanda de planuri noi la Facultatea de Arhitectura pentru a construi noi spatii pe locul celor demolate.

Eu as transmite prin intermediul dumneavoastra ca domnul general Drula sa mai invete si nitica diplomatie, ca tehnic este mai greu sa mai invete acum.

Nu stiu ce au de gand, dar din datele pe care le avem vor sa vanda tot ceea ce mai este de vandut in tara asta, iar acolo unde au de a face cu servicii de stat sa le externalizeze”, a declarat Ion Rădoi, luni.