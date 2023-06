"A apărut un proiect de OUG in care punctele importante apar în preambul in text, am cerut imperativ să apară în textul ordonanței, iar azi-dimineață s-a făcut acestă modificare, de vreme ce condițiile solicitate au fost îndeplinite, am suspendat, ATENȚIE, nu am întrerupt protestul, pentru că dacă Guvernul nu-și respectă promisiunile, vor relua protestele. Le transmit colegilor că n-am depășit limitele mandatului și vom face tot ce putem ca ceea ce apare în OUG să fie respectat", a declarat liderul FSLI Marius Nistor.





Liderul FSD Sorin Hancescu a explicat și el că decizie de suspendare a fost luat în urma consultării cu liderii din teritoriu. "Procentul celor care a su spus că revin în clase dacă aceste solicitări se îndeplinesc este foarte mare. A fost un vot al liderilor locali. Din 57 de lideri, 51 au spus "da" pentru suspendare, 6 "nu", a precizat Hăncescu.





"În FSLI, din 49 de lideri, doar 3 s-au abținut," a precizat și Marius Nistor - NIstor. "Politicienii care își asumă să nu respecte ceea ce au promis, se sinucid politic. Anul 2024 este unul electoral și vom fi în permanență cu ochii pe ei."





Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au decis, luni, să suspende greva generală, după ce în OUG a fost inclus, ca articol distinct, principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public. precum și acordarea primei tranșe de majorare salarială (50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării) de la 01.01.2024.