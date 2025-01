”Guvernul Ciolacu a prezentat proiectul de buget pentru anul 2025 ca fiind un exerciţiu de «responsabilitate economică», însă realitatea este cu totul alta. Acest buget nu doar că nu oferă soluţii concrete pentru problemele economice ale României, dar pare mai degrabă un document de propagandă menit să ascundă eşecurile guvernării”, a transmis, vineri, prim-vicepreşedintele AUR Marius Lulea, într-un comunicat de presă.

Acesta se referă la mai multe aspecte:



a) Fundamentare neserioasă şi ipoteze fanteziste

”Creşterea economică prognozată de 2,5% pentru 2025 este complet nejustificată, mai ales în contextul unui climat economic internaţional dificil şi al unei economii româneşti afectate de lipsa reformelor. În plus, salariul mediu net prognozat este mai mic decât cel actual, semn că guvernul însuşi nu crede în propriile prognoze optimiste”, a transmis Lulea.



b) Creşterea cheltuielilor publice, dar fără reforme

”Ponderea cheltuielilor publice în PIB creşte de la 41,2% la 41,9%, ceea ce ridică semne serioase de întrebare. Asta este redimensionarea statului? În loc să optimizeze structura aparatului public, guvernul preferă să continue risipa. Practic, în loc să reducă birocraţia, menţine cheltuielile exagerate pentru un aparat de stat supradimensionat şi ineficient”, arată politicianul AUR.



c) Lipsa unei susţineri reale pentru populaţie

”Una dintre cele mai mari probleme ale acestui buget este subfinanţarea schemelor de plafonare şi compensare a preţurilor la energie. Cu o inflaţie încă ridicată şi cu preţurile la utilităţi în continuă creştere, lipsa unor alocări suficiente va pune o presiune suplimentară. Mai mult decât atât, pensiile şi alocaţiile copiilor sunt îngheţate, în timp ce guvernul alocă resurse masive pentru proiecte inutile, stadioane şi săli de sport în sate depopulate”, se mai arată în comunicat.



d) Venituri inexistente şi deficit colosal

”O altă problemă majoră a bugetului este includerea unor venituri pur şi simplu fictive, cum sunt cele din creşterea colectării. De ani de zile se vorbeşte despre această „minune” a eficientizării ANAF, dar realitatea arată că deficitul creşte, iar încasările statului sunt mult sub estimări”, mai transmite sursa citată.



Potrivit lui Lulea, în plus, ”Guvernul îşi asumă un deficit bugetar de 7%, comparabil cu cel al unei ţări aflate în război, ceea ce înseamnă că România va trebui să continue să se împrumute cu miliarde de euro şi în 2025. Este evident că această politică este nesustenabilă şi pune o povară uriaşă pe generaţiile viitoare”.

e) Priorităţi greşite: Bugetele serviciilor cresc, transparenţa dispare



”În timp ce românii se confruntă cu probleme economice reale, bugetele serviciilor de informaţii sunt majorate semnificativ. Nu se ştie câţi bani vor fi alocaţi pentru pensii şi nici dacă acestea vor fi plătite în tranşe, iar ministrul Muncii evită să dea explicaţii clare. Totul se face în spatele uşilor închise, fără transparenţă şi fără respect pentru cetăţeni.

Proiectul de buget pentru 2025 este doar o colecţie de „aspiraţii” financiare, cu şanse mici să devină realitate. În loc să prioritizeze nevoile reale ale românilor, guvernul continuă să risipească banii pe proiecte nesustenabile şi pe un aparat bugetar supradimensionat”, se mai arată în comunicatul de presă.

Lulea afirmă că, ”cu un deficit de 7%, cu împrumuturi uriaşe şi cu politici fiscale incoerente, România se îndreaptă spre un dezastru economic.

Guvernul va adopta sâmbătă bugetul pentru 2025.