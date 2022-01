Licitaţia pentru construcţia sectorului Margina - Holdea din autostrada Lugoj - Deva continuă! Contestaţia firmei Aktor a fost astăzi definitiv respinsă de Curtea de Apel Bucureşti. Această decizie favorizează continuarea licitaţiei pentru contractul necesar proiectării şi execuţiei secţiunii lipsă din autostrada Lugoj-Deva: Lotul 2, secţiunile E şi D. În perioada următoare CNAIR va publica răspunsul consolidat la clarificări", a menţionat Sorin Grindeanu.



Ministrul Transporturilor a precizat că la licitaţie urmează să participe cei 6 ofertanţi selecţionaţi în etapa anterioară.



"În procedura de selecţie au rămas cei 6 ofertanţi selecţionaţi anterior: Asocierea Sc Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret A.Ş - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S. (Turcia); Asocierea Impresa Pizzarotti & Cspa - Pizzarotti Sa - Retter Project Management Srl (Italia - Romania); Asocierea Terna Sa - Intracom Constructions Societe Anonyme Technical And Steel Constructions (Grecia); Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Turcia); Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret A.S. - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. (Turcia); Strabag Srl (Romania)", a notat Sorin Grindeanu.



Ministrul Transporturilor a adăugat că antreprenorul Aktor S.A a fost exclus din licitaţie încă din prima etapă, din cauza unei sancţiuni aplicate de Banca Mondială pentru abateri grave şi practici frauduloase.