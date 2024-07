„Am aruncat cred că peste 10 tone de roșii.”, spune un producător.

Sute de tone de roșii din județul Buzău, de exemplu, ajung la gunoi din cauza supraproducției, cât și din cauza samsarilor.

Cum au ajuns legumicultorii să-și vândă roșiile la un preț de nimic

„Știu băieți, persoane, care le-au aruncat pur și simplu că nu s-au vândut o zi, două, trei. Am avut la căldură și am avut și producție foarte mare și dădeam la oameni cam 15 milioane, scoteam 3 tone și luam pe ele 9 milioane. Am decis să le arunc la gunoi.”, spune un fermier.

„În Buzău kilogramul de roșii de la producători se vinde cu 90 de bani, un leu însă pe tarabele din piețe același kilogram ajunge să coste și până la 7 lei.”, a adăugat acesta.

Iar în aceste condiții, legumicultorii nu își scot nici măcar investiția. Au două variante. Ori le vând la un preț extrem de mic, ori le aruncă la gunoi.

„Importurile de afară, o groază de roșii și ale noastre că e roșie bună românească o dăm la gunoi...Solarul să-l învelesc mă duce în jur de 300 de milioane, de unde bani să mai continuăm? O sămânță, eu am dat un leu și 10 bani pe o sămânță de roșii și sunt nevoit să le dau cu 2 lei, dar în București, că dacă ar fi aici le-aș da cu un leu.”, spun fermierii.

Legumicultorii au și un mesaj pentru guvernanți.

„Să fie mai atenți la ce se întâmplă în teritoriu pentru ca programul ăsta tomata a fost un fiasco pana la urmă.”, au încheiat fermierii.