Ardeiul gras nu este recomandat pentru consum celor care suferă de boli inflamatorii ale tractului gastro-intestinal, gastrită, ulcer gastric, hemoroizi și boli renale. Ardeiul gras este unul dintre produsele care conțin îngrășăminte pe baza de azot, pesticide. Prin urmare, este mai bine să-l cumpărați numai în timpul sezonului său de creștere și, în special, vara, și eventual cultivat în habitatul regiunii în care trăiți.

Conținut scăzut de calorii

Un ardei gras conține 169% din doza zilnică de vitamina C, vitamina B6, potasiu, acid folic, vitamina E, vitamina A etc. Fitonutrienții din ardeiul gras sunt: capsantina (oferă culoarea roșu intens), violaxantina (în ardeii galbeni), luteina (abundă în ardeii verzi), quercitina și luteolina, ambele cu rol antioxidant. În același timp, are un conținut scăzut de calorii: o ceașcă de ardei gras înseamnă 45 de calorii.

