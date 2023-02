Medicii legisti au finalizat autopsia. Socol a murit inecat, după ce in cursul zilei de vineri a inotat in apele inghetate ale Lacului Bragadiru. Barbatul a intrat si in soc hipotermic, din cauza temperaturii extrem de scazute.

Bărbatul a intrat sub gheață și a rămas blocat, astfel că nu a mai putut ieși de acolo.

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost resuscitat la față locului, dar și la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost transportat de urgență. În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Bărbatul practică acest sport extrem (înotul în ape înghețate - n.r.) de 3 luni. Potrivit informațiilor de până în prezent, Bogdan Socol a neglijat avertismentele specialiștilor care l-au îndemnat să nu se aventureze singur în apele înghețate.

Jurnalistul a comentat peste 2.500 de evenimente sportive și meciuri de fotbal. El a făcut parte și din echipa Realitatea în anii 2007 și 2008.