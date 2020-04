„Legile puterii”. Nelu Tătaru, ANUNȚ despre restricțiile din timpul examenelor de sfârșit de an

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, marți seară, că încă nu a fost luată o decizie privind prezenta fizica in scoli a elevilor anilor terminali pentru a da examenele de sfarsit de an sau sustinerea acestora online. Restricțiile speciale care vor fi impuse in școli în cazul prezenței fizice a elevilor au fost descrise în exclusivitate la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

