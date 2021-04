Realitatea PLUS

„Cred că acest lucru ar putea să ducă la încă o falie socială, încă un grup de oameni care se comportă și au privilegiul de a se comporta complet diferit, de a respecta alte reguli. Atunci de ce să nu iasă și după ora 10:00 (n.r. seara), sau de ce să nu facă chefuri, sau de ce să nu facă, eu știu, lucruri care sunt interzise pentru toți ceilalți. Nu știu dacă aplicarea partajată a măsurilor restrictive poate fi o soluție într-o țară în care lucrurile sunt contestate din toate punctele de vedere”, a declarat deputatul USR-Plus, Adrian Wiener la „Legile Puterii”, potrivit RealitateadeBucurești.net.

„Decizia autorităților, autoritatea în sine este contestată. Realitatea faptică epidemiologică a ceea ce trăim este contestată. Categoric sunt în stradă și oameni care au nemulțumiri legate de criza economică, legate de impactul crizei economice asupra propriei bunăstări, care este real și a afectat foarte, foarte mulți oameni, dar nu cred că majoritatea românilor gândesc și simt unele dintre ideile pe care le-am exprimat în stradă. Criminalizarea actului medical, de exemplu, numirea ca „asasini” a corpului medical care face atâtea eforturi de un an de zile, am lucrat 10 uni într-un spital COVID și pot să vă confirm cu ochii mei acest lucru. Sunt eforturi și sacrificii uriașe pe care acești oameni le fac de un an de zile. Vă dați seama câtă umilință să fii numit „criminal” după această perioadă. Adică sunt și derapaje”, a concluzionat parlamentarul, care este de profesie medic.

Declarațiile vin în contextul în care senatorul PNL, Liviu Voiculescu susține că românii care sunt vaccinați cu cele două doze ar trebui să se bucure de niște facilități, scrie RealitateadeBucurești.net.