„Legile puterii” | Băsescu, despre reforma din administrație: Funcționarii români sunt plătiți pentru 8 ore, dar două fumează, două beau cafea...

Fostul președinte a vorbit despre schimbarea administrației publice, micșorarea numărului de funcționari publici și cât de necesară este regionalizarea, despre care spune că a avut-o „pe masă”, dar nu a avut majoritate puternică în Parlament pentru a o putea aplica. Traian Băsescu a făcut aceste precizări în contextul în care este nevoie în următoarea perioadă de o guvernare chibzuită, de dreapta, potrivit părerii sale, care să folosească potrivit cele 83 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, și nu înspre consum, precum ar face-o social-democrații sau o viitoare guvernare de stânga în care să fie inclusă și USR.

Citește și „Legile puterii” | Băsescu, despre viitoarea guvernare: Dacă va fi de stânga, va fi o catastrofă, banii se vor duce la consum! Alianța USR-PSD - un dezastru!

„Va dau un exemplu, sa nu se supere funcționarii români: Sunt plătiți pentru 8 ore, dar două ore fumează, două ore beau cafea, o oră citesc ziarul, și de asta avem nevoie de 1,2 milioane de funcționari. In loc sa facem serviciile statului la nivel cetnral si local cu 800 de mii de funcționari. (...)

Asta e angajamentul de la politicieni: să nu mai numească tot felul de hahalere in fruntea companiilor de stat, sa nu mai renunte la criteriile de meritocratie. România are nevoie de o reforma administrativa, avem o birocratie formidabila pe tot teritoriul. Avem nevoie doar de 6-8 regiuni care sa fie și poli de dezvoltare. (...) Eu am avut-o pe birou (regionalizarea - n.red.) si nu am putut sa o implementez, ca am avut guverne care aveau 5-6 parlamentari ca sustinere în Parlament (...). Trebuie o majoritate puternica in actul de guvernare”, a explicat Băsescu, marți seară, la „Legile puterii”.