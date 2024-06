Procurorii DNA au descoperit, în urma cercetărilor făcute după denunțul lui Cătălin Hideg, că sume importante ce aparțin Romelectro sunt în contul firmei lui Florian Coldea. Banii ar fi un comision, după ce Coldea a ajutat-o pe Mirona Filipoiu să obțină un contract de la firma chineză Jolywood, reprezentată de Ioan Alexandru. Conducerea companiei chineze anunța anul trecut semnarea unui acord de cooperare pentru construirea unui parc fotovoltaic de un gigawatt.

Compania condusă de Mirona Filipoiu a intrat în insolvență în februarie 2022. Administratorul judiciar al Romelectro este, din iulie 2022, Euro Insol - la care unul dintre parteneri este Remus Borza. Politicianul cu conexiuni la cel mai înalt nivel a preluat contabilitatea firmei, după ce cel mai mare fond de investiții din Abu Dhabi anunțase că va investi în compania românească, după discuțiile avute cu oficialii români.

Remus Borza este cunoscut în lumea afacerilor, după ce a fost administratorul judiciar al companiei Hidroelectrica şi a reuşit să o scoată din insolvență. Euro Insol a preluat în vara anului 2012 administrarea Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari producători de energie locali, care a ieşit din insolvenţă în 2016.

Potrivit unor surse, DNA ar fi descoperit că unul dintre „sateliții” grupului de energie Romelectro – respectiv firma SC Multigrup Activ Distribution SRL – ar fi plătit „consultanță” firmei SC Strategic Sys SRL, deținută de Florian Coldea și Dumitru Cocoru. Plățile s-ar fi derulat pe parcursul anului 2023 și, astfel, firma generalilor ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai multe tranșe.

La registrul comerțului, Dănuţ Ungureanu, administratorul special de la Romelectro și-a făcut și o firmă de producție de energie electrică cu Liviu Dragnea. Firma are sediu social chiar în clădirea ISPE/ Romelectro. În acționariatul firmei a fost cooptată și firma Dami Procons Internaţional SRL, controlată în prezent de Florin Lupu, acţionar majoritar la Teranova Business & Consulting – unul dintre administratorii Electromontaj Carpați Sibiu.

La finalul anului trecut, furnizorul de soluții de transport Grampet Logistics, al omului de afaceri Gruia Stoica, a preluat controlul asupra companiei de lucrări de construcții energetice Electromontaj Carpați Sibiu. Afacerea se află de 6 ani pe profit și cu rulaj anual de peste 50 milioane lei, parte a Romelectro, unul dintre cele mai importante și mai vechi grupuri românești specializate în proiecte energetice.

Romelectro Investment Development SRL a deținut până nu demult peste 70% din acțiunile Electromontaj Carpați Sibiu, însă a fost executată silit pentru o datorie neachitată. Astfel, pachetul de acțiuni a fost scos la licitație prin intermediul Bursei de Valori București de către executorul judecătoresc.

Datoria provenea dintr-un credit de aproape 25 de milioane de lei, contractat în 2021 de Romelectro Investment Development SRL de la CEC Bank și garantat inclusiv cu acțiunile la Electromontaj Carpați Sibiu. Banca a obținut decizie judecătorească de încuviințare a executării silite, chiar dacă firma înregistrase an de an profit. Compania are în derulare contracte de lucrări importante pentru beneficiari precum Hidroelectrica sau Transelectrica.

Problemele Romelectro și ISPE cu banii au apărut, după ce Victor Ponta a plecat de la Palatul Victoria. Unul din oamenii cheie din aceste firme era Dan Ioan Gheorghiu, numit în 2012 consilier onorific al premierului Ponta pe domeniul energiei.

În 2015, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA are ca administratori pe Dan Ioan Gheorghiu, Virgiliu Rădulescu și Viorel Gafita. Acționari la ISPE sunt Romelectro și Dan Ioan Gheorghiu.

Potrivit datelor de pe SEAP, Institutul de Studii si Proiectări Energetice SA a obținut nu mai puțin de 29 de contracte de la Complexul energetic Oltenia în doar trei ani, 2012-2015. Cele mai mult au fost încheiate în urma unor proceduri fără anunț de participare.

Companiile Romelectro si ISPE au contractat, îns, și alte lucrări, inclusiv in afara țării. Un alt personaj-cheie este Viorel Gafita, fostul administratorul Romelectro, care a anunțat în 2014 că, după un deceniu în care s-a concentrat pe proiecte de modernizare a centralelor şi infrastructurii electrice din România, compania își va extinde activitatea în Africa și Orientul Mijlociu.

Tot în 2014, Eximbank anunța acordarea unui finantari importante către Romelectro: "EximBank a acordat companiei Romelectro SA, unul dintre cei mai mari contractori generali pentru proiecte energetice, un plafon de finanțare multiprodus în valoare de 54 milioane de lei, destinat derulării unui contract pe care societatea l-a încheiat cu Transelectrica".

Din același comunicat aflam că "Romelectro a câstigat licitația organizată de Transelectrica pentru retehnologizarea stației electrice Bradu, un important nod în cadrul Sistemului Electroenergetic Național ce asigura conexiunile și tranzitul de putere din zonele cu excedent de energie electrică către zonele deficitare din Transilvania. Valoarea contractului depășea 29 de milioane de euro.