Recordul a fost înregistrat la stația meteo Milano Brera. Minima a fost de +28,9 C, iar maxima, de +37,8 C. În 11 august 2003, maxima a fost de +38,3 C, iar media zilei a fost de +32,8 C, record ce a fost depășit acum, potrivit Reuters.

Temperaturi de peste 37 C s-au înregistrat rar la Milano foarte rar în ultimele decenii, în ani precum 2003, 1975, 2017, 2023, 1998 și 1982 .

August 2003 a fost cea mai caldă lună la Milano, cu o medie de +28,7 C, în timp ce în iulie 2015 media a fost de +27,9 C.

Cea mai rece noapte de august la Milano a fost în 1969, cu o minimă uluitoare de +7,8 C.