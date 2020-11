Klaus Iohannis nu consideră suficientă așezarea pe un PLATOU a virusului: ”În continuare secțiile ATI sunt pline, prea mulți români mor”

Întrebat care e situația la zi cu infectările, președintele a declarat: ”Avem ceva motive de optimism. Putem să constatăm că nu mai avem creșteri mari de la o zi la alta. Putem să spunem că ne-am așezat pe un platou, dar nu e suficient. Pentru că în continuare secțiile ATI sunt pline, prea mulți români mor. Trebuie să facem un efort să reducem în continuare numărul de îmbolnăviri zilnice. Și dacă vom avea în varianta cea mai optimistă la înceăputul anului viitor un vaccin pandemia nu se va opri instataneu, ci vor mai fi câteva luni în care să respectăm regulile pentru a nu ne îneca la mal”.

Președintele a vorbit și despre carantinarea Sibiului.

"Cred că acolo lucrurile s-au mișcat prea încet. Din păcate, a fost nevoie de un impuls venit de la centru pentru carantinare, situație care este extrem de neplăcută pentru orice sibian. Cred că vor respecta aceste norme pentru a nu mai fi în top și după carantină să revină într-o situație bună. Persoane cu putere de decizie au fost eliberate din funcție sau au demisionat și, cu siguranță, se vor găsi alții care se vor ocupa mai eficient", a spus Klaus iohannis.

Cum vor arăta sărbătorile

Iohannis: ”Sărbătorile vor avea loc ca în fiecare an. Dar în acest an vor fi sub semnul pandemiei. Vor trebui respectate toate măsurile care la momentul respectiv sunt în vigoare. Marile petreceri și foarte multe excursii nu vor putea fi organizate, dar Crăciunul vine și așa”.