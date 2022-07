„Este supărător că iarăși crește un val de infectări. Se pare că in această etapă, pentru aceste forme de virus vaccinul nu are efectul pe care l-am sperat, pe care ni l-am dorit. Cel putin statisticile spun ca nu se produc efecte mai grave decât până acum. Am discutat cu ministrul Sănătății, care gestioneaza, și mi-a spus că nu se gândeste la măsuri restrictive, ci la recomandări.

Eu sper să aibă dreptate și să nu fie nevoie de alte măsuri.

Dar o grijă față de propria persoană si de cei apropiați e de bun augur în aceste vremuri”, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.