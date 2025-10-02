”Guvernul e foarte stabil. Coaliţia e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înţeleg foarte bine. Au un exerciţiu de trei ani, dacă nu mă înşel, de guvernare împreună. (...) Da, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înţeleg. Sigur că mai sunt nişte discuţii, aparent chiar conflicte, dar şi ieri am văzut, pe rectificare, când ei s-au înţeles, ceea ce am spus eu, sau ce a zis Fritz, nu mai avea o importanţă foarte mare. Ne-au ascultat, au zis că aveţi dreptate, dar.. Până la urmă e treaba guvernului, dar am discutat în coaliţie”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

Totodată, liderul UDMR a menţionat că ”să tai cheltuielile nu este o reformă sau să măreşti taxele”.

”Dacă noi răcim economia, creştem inflaţia, reducem consumul, acum suntem în recesiune tehnică, 0,2-0,3% creştere economică, nu e creştere, e recesiune tehnică, e foarte posibil să avem o problemă reală, anul viitor. Şi atunci eu am susţinut că investiţiile trebuie păstrate, cu orice preţ, fiindcă dacă şi firmele româneşti, care muncesc în zona de construcţii, la investiţii publice, închid poarta, disponibilizările înseamnă o povară în plus pe bugetul asigurărilor sociale, atunci vom avea o problemă. Dar, până la urmă, ei când s-au înţeles, nu mai era nicio discuţie, mai departe. Deci eu cred că nu trebuie nimeni să se gândească la instabilitate politică, nu e nevoie de aşa ceva în România”, a mai spus Kelemen Hunor.

Întrebat despre scenariul în care pică pachetul doi de reforme la CCR, Kelemen Hunor a menţionat că nici atunci nu există acest risc, deşi ”va fi un moment greu şi va fi dificil să ieşi în faţa oamenilor”.

”Eu despre această problemă de legitimitate morală am vorbit, să spui că n-ai reuşit să rezolvi această nedreptate, care, cel puţin pentru marea majoritatea oamenilor din societatea noastră, înseamnă o nedreptate”, a completat liderul UDMR.

Potrivit lui, ”atunci vom avea o problemă, un moment mai dificil, dar legitimitatea politică-juridică a coaliţiei nu se pune sub semnul întrebării”.

”Legitimitatea morală, da. Noi până acum, n-am făcut nicio reformă. Deci reformele încă n-au fost făcute. Ceva, un pic, foarte puţin la educaţie, dar şi acolo povara e pe profesori, dar asta este situaţia şi au fost simplificate un pic procedurile şi mai ales comasarea şcolilor, înseamnă mai puţină administraţie, mai puţină birocraţie, sper. Dar reformă n-am făcut. Singura reformă, să schimbi vârsta de pensionare şi să schimbi sistemul pentru magistraţii. Creşterea taxelor nu e reformă. Aia nu e. Creşterea taxelor n-a schimbat nimic”, a conchis Kelemen Hunor.