Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Situația fondurilor europene din UE și analiza viitoarei Administrații Biden

Un alt subiect de maxim interes este legat de un raport al experților de la RAND Corporation, care este o organizaţie de tip think tank, fondată cu scopul iniţial de a efectua cercetare şi analiză pentru forţele armate ale Statelor Unite. Obiectul analizei a fost strategia rusească de control asupra Marii Negre și ce variante de reacție are NATO in cazul unor noi agresiuni venite din partea Kremlinului in regiune.

Se pare ca s-a ajuns la un compromis in privința deblocării fondurilor europene de către Polonia și Ungaria, nemulțumite de Condiționarea acestora fata de respectarea starului de drept și a independentei totale a justitiei. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a acceptat condiţiile premierului ungar Viktor Orban şi ale omologului său polonez Mateusz Morawiecki.

Ne mutam atenția peste Ocean și vom analiza ce fel de America își dorește Administrația Biden.

Cum vrea sa gestioneze Biden relațiile tensionate cu China și Federația Rusa? Cât de mult va dori sa renunțe la conceptele suveranitate impuse de Trump, in detrimentul globalizării? Ce înseamnă defapt multilateralism consensual al unui Occident extins? Ce importanta are Uniunea Europeană in acest nou scenariu?

Și in sfârșit, vom aborda și strategia finala a lui Trump de a contesta rezultatul scrutinului prezidențial.

Va aștept alături de Prof. Dan Dungaciu, Prof. Stefan Ciochinaru, Gen. Alexandru Grumaz și Mihai Rusu de la Munchen.