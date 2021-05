Realitatea Plus

”Am fost oprit regulamentar, i-am vorbit frumos, după care m-a întrebat ”dar dumneata ești de aici?”. M-am supărat: ”dumneata să îi spui lui taică-tu, nu mie!”

Vreau să închei această chestiune în spiritul adevărului, sunt un om extrem de sensibil, emotiv și sentimental. Sunt foarte aproape de oameni, am iubit și iubesc oamenii de la 22 de ani.

Polițistul a compactat imaginile.

La Tismana, pentru că am trecut cu o roată linia continuă, am primit amendă, nu i-am făcut nimic polițistului.

Polițistul ăsta, în comuna lui, ca să se dea mare cocoș, i-a ridicat permisul unui lăutar dintr-un sat vecin”, a declarat Morega, precizând că nu e un om răzbunător.

În aceeași emisiune, jurnalistul Narcis Daju a relatat că, în ianuarie 2021, polițistul a fost declarat inapt de psihologii de la IPJ Gorj, i s-a retras dreptul de a folosi arma și ulterior a fost mutat la Călărași. Agentul a cerut conducerii M.A.I. reluarea evaluării și s-a constatat că cea de la IPJ Gorj a fost trucată.