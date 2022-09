Super taifunul a lovit sâmbătă centrul Japoniei cu ploi torenţiale şi vânturi puternice.

Cel puțin două persoane au murit în alunecările de teren provocate. Taifunul se apropie de estul Japoniei.

Sute de mii de gospodării au rămas fără energie electrică. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost ucis într-o alunecare de teren, iar un alt bărbat de 29 de ani a fost găsit mort după ce mașina sa s-a scufundat într-un rezervor, a informat Kyodo, citată de Reuters.

Aproximativ 120.000 de gospodării au rămas fără curent electric, a anunțat compania Chubu Electric Power Grid Co. În plus, o alunecare de teren a doborât doi stâlpi de electricitate.

„Ne aşteptăm că ar putea dura ceva timp pentru a restabili puterea din cauza alunecărilor de teren, printre alţi factori”, a transmis compania furnizoare de electricitate.

Deși agenția meteorologică din Japonia (JMA) a revizuit taifunul la un ciclon extratropical sâmbătă dimineața, a prognozat ploi torențiale în continuare în Shizuoka și a avertizat în legătură cu producerea alunecărilor de teren și inundații.

Oraşul Shizuoka, situat la sud-vest de capitala Tokyo, a fost afectat în mod deosebit, înregistrând un record de 417 mm de precipitaţii, potrivit agenției de presă Kyodo.

Taifunul Talas a înregistrat rafale de vânt de aproximativ 90 km/h.

