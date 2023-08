Jaf inspirat din filme pe o strada din Bucuresti. Doi indivizi pe un scuter au urmarit o soferita prin Bucuresti pana cand au gasit momentul prielnic sa-i loveasca masina si apoi sa o fure.

Ei au intrat intentionat cu scuterul in masina soferitei. Femeia a coborat pentru amiabila, iar intr-un moment de neatentie, cei doi i-au furat din masina geanta in care se aflau 48.000 de euro.

„La data de 2 august 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5 au pus in executare 5 mandate de perchezitie domiciliara, in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt calificat.

In fapt, la data de 1 iunie 2023, Sectia 18 Politie a fost sesizata, prin sistem 112, de catre o femeie, in varsta de 28 de ani, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 15.30, in timp ce se afla intr-o statie de alimentare carburant, doi barbati i-ar fi sustras din masina o geanta ce continea sume considerabile, in lei si valuta.



Cazul a fost preluat de catre Serviciul Investigatii Criminale – Sector 5, iar din cercetari, s-a stabilit ca, in timp ce persoana vatamata era stationata la un semafor din Sectorul 5, cei doi barbati care ar fi urmarit-o prin Capitala, cu un scuter, ar fi intrat cu intentie in autoturismul condus de victima, provocand pagube materiale autovehiculului.

Ulterior, in momentul in care se incheiau actele de constatare amiabila, unul dintre banuiti ar fi sustras din masina femeii o geanta in care se aflau 48.000 de euro si 1.800 de lei.

De asemenea, in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca numarul de inmatriculare al scuterului este aferent unui autoturism.

In urma efectuarii perchezitiilor, au fost identificate si ridicate mai multe bunuri de interes in cauza. De asemenea, a fost depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, banuit ca ar fi comis fapta impreuna cu alti doi barbati fata de care sunt desfasurate activitati de depistare a acestora.

Tanarul de 26 de ani a fost condus la audieri in baza mandatului de aducere care a fost pus in aplicare, iar la data de 2 august 2023, fata de acesta a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala.

Cercetarile sunt continuate de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt calificat”, a anuntat Politia.