Societatea Americana de Psihologie a realizat un studiu in cadrul caruia a analizat si notat afinitatile culinare a 55 de studenti pentru 50 de alimente diverite pe care le-au impartit in 5 mari grupe: acru, dulce, amar, picant si sarat.

Iti place dulce?

Cercetatorii au descoperit ca subiectii carora le plac dulciurile sunt mai agreabili, adica sunt mai cooperanti, prietenosi si plini de compasiune. O alta intareste aceste descoperiri, astfel persoanele care se dau in vant dupa dulciuri sunt mai predispuse sa-si ajute semenii, comparativ cu cei care nu consuma alimente dulci.

Iti place sarat?

In schimb, studentii care prefera alimentele sarate se lasa dusi de val si cred ca viata le este controlata de forte exterioare, ca de exemplu nu pot schimba destinul indiferent de ceea ce fac. Ei iau lucrurile asa cum sunt, nu se streseaza daca se confrunta cu situatii rele intrucat se intampla pentru ca asa trebuia sa se intample.

Iti place picant?

In schimb, iubitorii de alimente picante isi asuma riscuri in orice domeniu, chiar si in cel alimentar, scrie Sfatul Părinților. De exemplu, in vreme ce ceilalti se vor codi sa incerce carnea de crocodil, ei vor incepe imediat sa manance, bifand astfel inca o provocare depasita de pe lunga lor lista de provocari.