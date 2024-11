Dacă te afli într-un supermarket și deschizi un ambalaj al unui produs înainte de a ajunge la casă, ai putea întâmpina unele probleme. Unii ar putea considera aceasta o formă de furt și ar putea chiar să solicite intervenția poliției.

De cele mai multe ori, nu se vor lua măsuri legale, atâta timp cât achiți produsul respectiv, însă s-ar putea să te simți inconfortabil în mijlocul unui scandal.

În anumite situații, personalul magazinelor, în special agenții de pază, pot deveni exagerat de suspicioși atunci când observă un coș plin cu produse scumpe și un ambalaj de ciocolată deschis. Acest lucru s-a întâmplat chiar și părinților care aveau copii cu ei.

Ce se întâmplă dacă guști dintr-un produs din coșul tău înainte de a ajunge la casă? Pe diverse grupuri de socializare, mulți clienți își exprimă nemulțumirile că au fost puși în situații extrem de jenante de către angajații magazinelor, după ce au consumat dintr-un produs, păstrând totuși ambalajul cu scopul de a-l plăti.

”Consumarea produselor în supermarket înainte să fie achitate poate fi considerată furt? Am fost amenințat cu poliția din acest motiv, deși am pus produsul înapoi coș după ce l-am desfăcut”, se arată într-un topic de pe un forum de specialitate.

”Bună ziua. Zilele trecute am fost pus într-o situație puțin jenantă. Eram cu soția și cu copilul la cumpărături, celui mic i s-a făcut sete așa că am deschis o sticluță de apă pe care o aveam deja în coș. Cel mic și-a potolit setea și am pus sticla pe jumate consumată înapoi în coș urmând să o plătesc,. Un domn de la pază care a văzut toată scena a venit la noi amenințându-ne că va chema poliția pentru că acesta este furt.

Am insistat să vorbesc cu responsabilul magazinului, acesta a venit, a văzut sticla, a văzut și că în cărucior se afla marfă de peste 300 de lei, și a considerat că este ok să nu cheme poliția insistând totuși că ceea ce am făcut esteun furt.

Nu consider că am furat nimic având în vedere că nu am părăsit incinta magazinului fară a-mi achita cumpărăturile inclusiv acea sticla și nici nu am avut intenția de a oculta ceea ce am făcut. Intrebarea mea este, dacă desfac un produs în magazin este declarat furt?”, se arată într-o postare pe grupul citat.

Un avocat a intervenit în discuție, pentru a lămuri aspectele legale ale problemei:

”Aceasta este speță des întâlnită și predată studenților de la Drept. Problema se pune când se dobândește proprietatea unui bun: în momentul când se achiziționează produsul sau în momentul când se pune în coș produsul (rezultând astfel intenția de a achiziționa produsul)?

Bineînțeles, că această speță a rămas cu răspuns deschis și intens dezbătută, însă având în vedere că nu ați abandonat produsul desigilat, ci l-ați achiziționat, nu ar trebui să vă îngrijoreze acest aspect, deși nu trebuie să devină o practică.

Dacă puteți observa, agentul de pază a acționat justificat, dat fiind faptul că de multe ori pe rafturi întâlnim produse deteriorate, cutii rupte, produse lipsa din cutii, inclusiv sticle desfăcute, etichete rupte și se cauzează astfel prejudicii supermarketului respectiv, întrucât aceste produse nu pot fi revândute (alimente, băuturi) sau revândute la un preț mult redus (produse nealimentare)”, a explicat avocatul Carmen Matei pe grupul respectiv.

Pe de altă parte, fiecare magazin are propriile reguli referitoare la consumul de alimente în interior. În unele supermarketuri, sunt difuzate anunțuri care fac referire la acest aspect, însă nu specifică ce se întâmplă în cazul în care cineva decide să consume un produs.

Clienții consideră că ar fi mai bine să existe soluții alternative pentru a gestiona astfel de situații fără a-i expune la momente penibile, mai ales când se observă că există intenția de a cumpăra produsul respectiv.

Această practică nu se întâlnește doar la noi, ci și în alte țări, unde clienții gustă din diverse produse, cum ar fi ciocolata, păstrând ambalajul pentru a-l pune la casă.

Totuși, există excepții pentru produsele care sunt cântărite direct la casă, cum ar fi fructele și legumele, care pot fi consumate doar după ce au fost cântărite și achitate. De asemenea, pot apărea neclarități legate de produsele de patiserie de la ghișeul de autoservire, întrucât este necesar să confirmi și să demonstri consumul, precum și cantitatea acestuia.

Atunci când se deschid ambalaje alimentare, este esențial ca codul de bare să rămână intact, pentru a permite casierului să scaneze produsele fără dificultăți, scrie t-online.de.

Dar ce facem dacă nu ne place un produs? Unii clienți doresc să guste dintr-un produs de pe raft înainte de a-l achiziționa, pentru a decide dacă merită investiția. Totuși, dacă ai deschis ambalajul, ești obligat să plătești produsul, altfel riști să fii acuzat de furt.

Chiar și în cazul fructelor, dacă vrei să verifici gustul, te poți confrunta cu acuzații de furt. Mulți își permit să guste câte o căpșună, o cireașă sau o boabă de strugure înainte de a decide dacă le cumpără.

Această practică nu este legală, dar există supermarketuri care fac unele excepții, mai ales dacă un client cumpără ulterior câteva kilograme de produse după ce a gustat.

Pe de altă parte, acest aspect depinde și de nivelul de civilizație al fiecărei persoane.

