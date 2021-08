Aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în Piazza del Popolo, în centrul Romei, strigând "Fără permis verde!" şi "Libertate!".

La Milano, în nordul ţării, au mărşăluit mii de persoane, unele purtând insigne pe care scria ”Nu sunt vaccinat.”

O sută de persoane din mişcarea ”No Vax” s-au adunat şi la Napoli, în sudul ţării, opunându-se mai ales vaccinării copiilor. Aceștia au strigat ”Nu vă atingeţi de copii” şi ”Ruşine! Ruşine!”, potrivit Agerpres.

Protestul a avut loc la o zi după ce paşaportul verde, o extensie a certificatului digital Covid al UE, a devenit obligatoriu în țară pentru a avea acces în cinematografe, muzee şi săli de sport acoperite sau pentru a lua masa în interior în restaurante.

In #Italy, citizens are burning their vaccine passports to protest the government’s authoritarian health mandates. Protests have erupted in 12 cities as people chant slogans such as “Born free and we’ll die free”.pic.twitter.com/INx8KQQ4x2