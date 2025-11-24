În 1985, comunismul intrase deja în convulsiile sale finale. România era într-o criză economică majoră, dublată de una din cele mai mari crize energetice din istorie. Milioane de români sufereau de frig și trai precar din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică. În acest context, Nicolae Ceaușescu a convocat Comitetul Politic Executiv la Predeal, iar stenogramele prezentate fac parte din discuțiile dintre dictator și demnitarii comuniști.

În viziunea lui Nicolae Ceaușescu, inamicul energetic numărul 1 nu îl reprezentau coloșii industriali, ridicați în deceniile precedente cu sacrificii uriașe și credite externe, uzine care funcționau permanent, de mii și mii de megawați. Problema cea mai mare a dictatorului era reprezentată de becurile din casele oamenilor.

”În mediul rural, iluminatul public va fi oprit integral, inclusiv becurile pentru iluminatul curților. Unitățile Ministerului Energiei Electrice, împreună cu consiliile populare județene și al Municipiului București, vor elabora și vor aplica imediat programe de întrerupere a furnizării electrice câte 2-8 ore pe zi”, spunea Ștefan Bîrlea, demnitar comunist.

La ședința de la Predeal, înconjurat de prima linie de conducere a Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a decis reducerea cu 50% a consumului casnic de energie electrică și a oricărui alt tip de consum care nu ținea de industria grea.

”În ceea ce privește consumul de energie electrică, termică și gaze naturale pentru populație, se va avea în vedere respectarea strictă a programului stabilit pe fiecare județ și localitate. Iluminatul public, inclusiv în magazine, și iluminatul casnic urmează să fie reduse cu 50 la sută față de consumul stabilit pentru iarna anului 1984”, a declarat fostul președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Totuși, au existat și proteste la ședință, dar din partea unei persoane care nu avea cum să plătească pentru cuvintele spuse. Fiul cuplului dictatorial, Nicu Ceaușescu a intervenit în discuție.

STENOGRAMELE FRIGULUI: CUM PUNEA ELITA COMUNISTĂ PROBLEMA, ÎN TIMP CE ROMÂNII MUREAU DE FRIG ÎN CASE

NICOLAE CEAUȘESCU: Menținem 18 grade sau nu?

NICU CEAUȘESCU: Sunt 9 grade în toată țara!

ELENA CEAUȘESCU: Nu ai umblat tu în toată țara să vezi câte grade sunt. Nu or fi 18 grade unde stai tu!

Potrivit stenogramei din 13 ianuarie 1985, în plină iarnă și ca să acopere consumul excesiv al industriei, Nicolae Ceaușescu a ordonat ca populația să primească energie electrică, gaze, apă caldă și căldură numai câteva ore pe zi.

”Putem să modificăm. Cu vorbărie nu se pot lua măsuri. Omul trebuie să știe că o să gătească de la 11, până la 13. Până la ora 11 nu dau gaze nimănui!”, a mai spus dictatorul Nicolae Ceaușescu.

În acest fel, apartamentele românilor au devenit mai apropiate de peșteri decât de locuințe, din cauza deciziei unui singur om. Căldura, gazele și curentul erau livrate populației sub forma unui orar de aprozar și au reprezentat subiecte ocolite cu strictețe de mașinăria de propagandă a vremii.

”Să spunem că se vor aplica ferm programele de asigurare a energiei electrice pe ore și pe județe, a gazelor naturale și a căldurii. Aceasta este situația! Nu trebuie să spunem că se vor reduce consumurile. Spunem că vom asigura atâtea ore pe zi de apă, căldură, lumină, așa cum este stabilit”, afirma Nicolae Ceaușescu.

În concluzie, pare că istoria se repetă, deși au trecut 35 de ani de la revoluția care promitea românilor libertate și un trai mai bun. Oamenii încă tremură în case și primesc căldură cu porția din cauza deciziilor neinspirate luate de elita politică care se gândește doar la propriile interese.

Acum o lună, Termoenergetica București raporta avarii în sistemul de termoficare din capitală. Acestea au afectat peste 1.500 de imobile din capitală. Peste 850 dintre acestea primeau apă cu presiune scăzută, în timp ce peste 600 nu aveau deloc apă caldă și căldură.