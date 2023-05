Ionuţ Stroe a fost întrebat luni, la o televiziune de știri, dacă premierul Nicolae Ciucă va demisiona vineri aşa cum este înţelegerea.

“Înţelegerea şi angajamentul public în faţa românilor, a tuturor. Suspendarea discuţiilor privind funcţiile din viitorul Guvern sau aceste crize care necesită soluţii rapide nu trebuie să afecteze stabilitatea guvernării şi evident necesitatea punerii în aplicare a acestor angajamente luate în faţa românilor. Din punctul nostru de vedere, este esenţial ca, odată invocată stabilitatea politică, să o urmăm şi să ne aducem aminte că raţiunea acestei stabilităţi politice este evident continuarea tuturor angajamentelor pe care le-am făcut în faţa românilor din momentul în care am decis formarea acestei coaliţiei evident luăm în considerare şi acest moment tranzitoriu care trebui să se finalizeze rapid şi evident continuarea guvernării. Continuitatea este obiectivul nostru numărul 1 în actualul context politic”, a explicat Ionuţ Stroe.

El a precizat că PNL nu a guvernat cu ochii la sondaje şi că nu fuge de responsabilitate.

“Pentru noi, liberalii, este o mare responsabilitate pe care am asumat-o frontal, am depăşit foarte multe crize. Niciodată nu am guvernat cu ochii la sondaje. Avem rezultate. Premierul s-a implicat personal în toate situaţiile de până acum. Avem creştere economică, avem un PNRR care se implementează chiar dacă cu dificultate, în momentul de faţă nu avem niciun fel de întârziere. Avem absorbţia fondurilor maxime. Există reforme angajate, există investiţii care au depăşit 7% din PIB în derulare. (….) Nu am spus că gradul de mulţumire este la cote maxime. Am spus că PNL şi premierul Ciucă au asumat cu toate greutăţile şi responsabilităţile această guvernare şi să nu aibă cineva impresia că vom abdica vreodată de la acest principiu care a definit toată guvernarea liberală. Nu fugim de responsabilitate, guvernarea nu este o corvoadă pentru noi, este o mare responsabilitate asumată”, a declarat Ionuţ Stroe.