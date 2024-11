Apar noi detalii în procesul lui Ionuț Dolănescu. Artistul trece din nou prin momente tensionate din cauza imobilului moștenit de la celebrul său tată, Ion Dolănescu. Vecinii l-au dat în judecată pe artist după ce el a renovat casa, iar motivul este unul halucinant.

Vecinii lui Ionuț Dolănescu cer în instanță anularea unei autorizații de construcții, după ce solistul a transformat podul casei în mansardă locuibilă. Locuitorii din blocul vecin reclamă că odată cu înălțarea imobilului, lumina nu mai ajunge în apartamentele lor. Astfel, spun aceștia, și valoarea apartamentelor ar fi scăzut cu 100.000 de euro.

La ultimul termen, reclamanților li s-a cerut să achite taxele de timbru, altfel cererea lor va fi anulată. În replică, Ionuț Dolănescu susține că nu a înalțat casa, ci doar a amenajat mansarda. ”Eu nu am făcut un etaj ci doar am renovat. Culmea este că umbra este pe casa mea, deci ar trebui să mă plâng eu de lumină, mai ales că blocul are 4 etaje și este mai înalt decât casa mea”, a spus artistul.

Cântărețul s-a luptat ani la rând cu fratele său, Dragoș, pentru casa în care celebrul lor tată a locuit 40 de ani. Pentru a intra în posesia locuinței, Ionuț Dolănescu a fost nevoit să îi plătească fratelui său 100.000 de euro. Recent, Dragoș Dolănescu i-a reproșat solistului că nu a transformat casa în muzeu, așa cum i-ar fi promis.