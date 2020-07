Ionel Dancă: Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru simplificarea achizițiilor publice

"Un alt act normativ adoptat in sedinta de guvern din aceasta seara este o ordonanta de urgenta in domeniul achizitiilor publice. Aceasta a fost adoptata in prima lectura in sedinta de guvern anterioara, ca urmare a declararii neconstitutionale a Ordonantei 23/2020 in privinta unor aspecte legate de functionarea unor instante chemate sa judece contestatii la proceduri de achizitii publice. Ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, noua ordonanta de urgenta in domeniul achizitiilor publice pune in acord textul actului normativ cu decizia CCR si, in acelasi timp, adopta solutiile pentru accelerarea si simplificarea procedurilor de achizitii publice. Au fost stabilite termene fixe de evaluare a ofertelor detaliate pe diverse tipuri de proceduri, a fost redus timpul controlului ex ante prin digitalizarea acestui control si, de asemenea, prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate in evaluarea ofertelor", a declarat Danca, dupa sedinta de guvern.



Va reamintim ca CCR a admis sesizarea Avocatului Poporului si a declarat neconstitutionala, in ansamblul ei, OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor.



Avocatul Poporului sesizase ca prin OUG nr. 23/2020 "se instituie o noua abatere disciplinara doar pentru judecatorii ce alcatuiesc completurile specializate in achizitii publice, instituindu-se astfel o discriminare in cadrul aceleiasi categorii profesionale, prin raportare la ceilalti judecatori".