La 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români, a recunoscut că oferea informații fostei Securități, la revenirea de la turneele internaționale. În același timp, omul de afaceri susține însă că nu a avut dosar de colaborator.

„Eu n-am avut dosar la securitate. (...) Am fost miliţian şi 30 de ani am fost privilegiatul acestei ţări. Eu aveam atunci un paşaport. Şi mă duceam, intram şi ieşeam. Şi mă întreba: «Tovarăşule Ţiriac, unde ai fost?». «Păi am fost la Washington la turneu»... «Şi ce ai făcut acolo?». Deci trebuia să dau un raport când mă întorceam. Şi spuneam că am jucat tenis.

«Dar pe lângă tenis ce-ai mai văzut? Aţi fost la Kennedy acasă?»... şi spuneam «Păi de acum ştiţi? Cei de la CIA ştiu de vreo 10 ani, aşa că şi voi trebuie să ştiţi tot de 10 ani».

«Şi ce aţi făcut acolo?», asta mă întrebau. «Am făcut cârnaţi şi am jucat fotbal american». Adică toate treburile astea erau raportate. Şi apoi, ghici ciupercă ce-i, a apărut dosarul că eram Ţiţi Vivilică sau cumva (n.r. Titi Ionescu). Băi, fraţilor, oamenii ăia trebuiau să scrie şi ei ceva. Ce trebuiau să scrie habar nu am, pentru că acum când l-am citit mi-a venit să râd”, a declarat, ironic, Ion Țiriac, citat de gsp.ro.

Potrivit unui document-bombă ce demonstrează colaborarea sa cu Securitatea, Ion Țiriac avea numele conspirativ „Titi Ionescu” și rolul de a-și turna colegii la Securitate, dar și delegații străini care veneau în România. Dezvăluirea-bombă despre miliardarul Ion Țiriac și relația sa cu fosta Securitate a fost publicat de solidnews.ro. Este vorba despre un document olograf care confirmă colaborarea sa.

Ion Țiriac a fost recrutat în 1963, pe când avea 24 de ani. Fostul tenisman era considerat de fosta Securitate ca fiind „un element bun, cinstit și atașat regimului”, potrivit raportului-document ce propunea recrutarea acestuia ca agent.

Felul în care tratează însă fostul tenisman colaborarea sa cu Securitatea în anii regimului comunist este criticată dur de jurnalistul Cornel Nistorescu.

„Ion Țiriac așa neșcolit cum este nu-i totuși un prost. El încearcă să treacă toată colaborarea sa cu organele și cu regimul comunist într-un registru vesel. Se blindează cu glume și cu jumătăți de adevăr. Știe că trucul acesta de comunicare ține la tot „rumînu“. (...) Mai un tenis, mai o glumă, mai o petrecere, mai o vînătoare, mai o plecare la turneu, ca tot omul, ca băieții!

Cu ce beneficii și cu consecințe a păcălit Ion Țiriac sistemul? Cum a păcălit Ion Țiriac regimul comunist și pe Ceaușescu rămîne destul de neclar. Cum neclar rămîne și felul în care, după 1990, a păcălit și democrația”, scrie Cornel Nistorescu într-un editorial în cotidianul.ro.

După trei ani de colaborare, nemulțumiți de informațiile pe care Țiriac le furniza, agenții fostei Securități au tăiat legăturile cu acesta. Iar Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a stabilit însă că Ion Țiriac nu a colaborat cu Securitatea, fiind eliberată și o adeverință în acest sens.