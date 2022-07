"Cel mai amuzant în intervenția președintelui Klaus Iohannis este paradoxul creat. Pe de-o parte spune că nu trebuie provocat o criză în Coaliție, iar pe de altă parte, cerându-le explicații liderilor UDMR, tocmai ce a provocat-o. Să le ceri liderilor UDMR să se lepede de Viktor Orban este ca și cum le-ai cere să-și înjure mama. În plus, chiar electoratul etnicilor maghiari din România este în mare parte admirator al lui Orban.

În consecință, Klaus Iohannis a provocat o criză, pentru că PNL este acum nevoit să-i someze pe liderii UDMR să iasă public cu explicații. Eu nu-l văd pe Kelemen Hunor, mai ales după ce a spus că nu vede nimic greșit în ce a spus Viktor Orban, să iasă și să-și ceară scuze, să spună că este un rasist și un antieuropean. (...) Ce să spună: că au aplaudat că au fost tâmpiți sau că au aplaudat că așa cu vrut? Iohannis putea să se rezume la a-l critica pe Orban, dar tocmai că el nici nu s-a legat atât de acele declarații cât a cerut UDMR să vină cu explicații", a afirmat Ion Cristoiu.

DACĂ PLEACĂ UDMR, PNL ȘI PSD RĂMÂN PRECUM CAPRA ȘI VARZA

Analistul politic a subliniat și faptul că demersul președintelui pune mai multă presiune asupra PNL și, oarecum indirect, PSD, decât asupra UDMR.

"Poate că și asupra lui Iohannis au fost presiuni externe. Acum, el obligă PNL să le ceară explicații celor de la UDMR. Dacă PNL nu o face, Iohannis e pus într-o situație delicată, că a vorbit in vânt. Noi avem o căsătorie intre PNL și PSD, care a fost ușor atenuată de prezența UDMR, Dacă UDMR pleacă de la guvernare, rămâne capra cu varza și nu se mai pot ascunde în fața propriilor alegători sub aparența unei coaliții de interes național",a afirmat Ion Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.