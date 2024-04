Decizia sa de a se stabili în Spania pare să fie foarte bine gândită, având în vedere avantajele financiare și posibilitatea de a duce o viață mai relaxantă și confortabilă într-un mediu mai plăcut.

”În Spania cheltuiesc mai puțini bani decât la București. Taxele, impozitele, curentul…e mai scump la noi!” a spus Ioan Andone în cadrul podcast-ului „Prietenii lui Ovidiu”.

”La noi, dau curentul 2500 de lei pe lună la casă. În Spania, plătesc pe curent 210 euro pe două luni și am patru dormitoare la casă. Acolo am de toate, mult consum: am frigidere, merge aerul condiționat, calorifere electrice. Nu am gaz, în schimb”, a explicat vestitul antrenor.

Aproape de vârsta pensionării, emblematicul jucător al FC Dinamo (64 de ani) și-ar dori să stea în peninsula iberică mai tot anul, însă este condiționat de legile fiscale spaniole. ”Nu pot să depăşesc şase luni de stat acolo, pentru că rezidenţa fiscală o am în România. Dacă stau acolo, ei vin cu dublă impozitare. Iar eu nu sunt ca Ronaldo şi ca ăştia”, care se simte ca acasă în marea comunitate de români de pe costa estică a Spaniei. ”Sunt 170.000 de români în zonă (din circa 5,5 milioane de emigranți romani-n.r.). E o comunitate foarte mare. Se face şi o biserică, se strâng fonduri. O biserică ortodoxă, cu un preot ortodox român. Am fost şi eu de două-trei ori la slujbă”, a spus Ioan Andone.

