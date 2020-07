INTERVIUL ANULUI cu Liviu Dragnea, episodul 3. ”SECHESTRAREA lui Tudorel Toader: ”O minciună foarte urâtă!”

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a vorbit în urmă cu o lună despre presiunile puse de fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, pentru modificarea codurilor penale. Atunci, Toader a explicat că i s-a cerut „insistent” să promoveze OUG pentru modificarea Codului Penal. „O dată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate, la vârful vârfului”, a dezvăluit Toader.

”În legătură cu afirmațiile domnului Tudorel Toader, un ministru pe care eu l-am respectat foarte mult și cu care m-am purtat extrem de frumos, extrem de elegant, este foarte urâtă minciuna pe care a spus-o. De ce a fost adus în interviul ăla, de ce a trebuit să spună lucrurile alea, habar nu am, dar discuțiile despre întâlnirea de la sediul din Băneasa dintre domnul Tăriceanu, eu, doamna Dăncilă, domnul Toader, s-au întâmplat la sfârșit de ianuarie 2019, întâlnire generată de mine și de Călin Tăriceanu pentru a stabili cu acești doi domni dacă ei vin cu ordonanțe pe codurile penale care erau în Parlament doar pe partea declarată constituțională sau noi mergem în Parlament.

Discuția a fost foarte clară, îmi aduc aminte și acum. Domnul Tăriceanu își nota ce spun dumnealor și eu, și domnul Tăriceanu am spus: domne, spuneți-ne dacă voi aveți de gând la Guvern să inițiați Ordonanță de Urgență, spuneți-ne și atunci nu mai continuăm în Parlament, pentru că și eu și domnul Tăriceanu am spus: vrem să închidem acest subiect, de ce... Condurile penale și astăzi în România sunt în mare parte neconstituționale și mi se pare ceva foarte grav și, bineînțeles, asta nu contează. Și am spus, dacă voi nu dați ordonnață de urgență, noi continuăm procedura în Parlament, care se întrerupsese din cauza vacanței parlamentare. Ei au stabilit amândoi un calendar, nu s-a discutat despre amnistie și grațiere”, a spus Liviu Dragnea.

În cadrul discuției, Anca Alexandrescu a povestit un schimb de mesaje avut cu Tudorel Toader, despre care a spus că a stat o săptămână în vacanță cu Liviu Dragnea.

„Sâmbătă seara, după emisiunea pe are am avut-o, am primit mesaj de la Tudorel Toader. Nu am spus chestia asta până acum, vă spun dumneavoastră, a spus că s-a simțit presat, dar nu era presat și când a făcut vacanța cu dumneavoastră cu familia la Neptun? În momentul în care accepți un asemenea lucru și petreci cu familia, cu toată lumea, se presupune că nu există o relație de presiune între cei doi oameni. Și mi-a dat mesaj în care mi-a spus: Anca, tu știi foarte bine că și acolo discuțiile au fost despre amnistie și grațiere. Adică, nu despre lucrurile fundamentale care trebuiau rezolvate la Guvern sau despre programul de guvernare și că dumneavoastră îl țineați până la 3 dimineața cu astfel de discuții, unde venise cu familia, și a stat mai mult de o săptămână cu dumneavoastră”, a povestit Anca Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS și coordonator al site-ului realitateadinpsd.net.

”Acești doi oameni sunt un capitol încheiat pentru mine”, a încheiat Liviu Dragnea în a treia parte a interviului din închisoare difuzat, miercuri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.