Reprezentanţii IGSU au transmis, vineri, că sezonul estival a adus, şi în acest an, mobilizarea a peste 400 de pompieri din 29 de judeţe şi din municipiul Bucureşti, detaşaţi pe litoral pentru a sprijini echipajele ISU Constanţa.

”Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au vizat consolidarea intervenţiilor operative şi intensificarea acţiunilor de prevenire. În acest sens, au fost mobilizate autospeciale de stingere, ambulanţe SMURD, şenilate şi ambarcaţiuni, iar în judeţul Constanţa au fost operaţionalizate 23 de puncte de lucru temporare (10 pentru stingerea incendiilor, 7 pentru prim ajutor şi 6 pentru salvare acvatică)”, au transmis reprezentanţii IGSU.

Autoritățile au menţionat că pe parcursul sezonului estival, pompierii constănţeni şi colegii detaşaţi din ţară au gestionat 9.204 situaţii de urgenţă.

”Incendiile au reprezentat o provocare constantă, iar echipajele au intervenit, în perioada iunie-august a.c., la 910 astfel de evenimente, în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului trecut. Multe dintre acestea, peste 70%, au reprezentat incendii de vegetaţie uscată (659), care au afectat aproape 4.800 de hectare”, a mai precizat sursa citată.

De asemenea, în timpul sezonului estival, paramedicii SMURD au acordat sprijin medical în 6.493 de cazuri, oferind ajutor turiştilor şi localnicilor aflaţi în dificultate.

”Nici marea nu a fost lipsită de pericole. Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacţiei rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, 18 vieţi nu au mai putut fi salvate”, au mai afirmat pompierii.

În plus, în punctele de prim ajutor de pe plaje au fost asistate 725 de persoane, iar ambulanţele SMURD care au deservit punctele de prim ajutor au oferit sprijin pentru 1.645 de persoane.