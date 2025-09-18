Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), pompierii militari prahoveni acţionează pentru salvarea a două persoane peste care a căzut peretele unei case.

La intervenție au fost mobilizate două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă.

”Este vorba despre două persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani şi, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conştientă, fiind extrasă deja dintre dărâmături. Cea de-a doua victimă este acoperită complet şi pompierii acţionează pentru a ajunge la aceasta”, a precizat IGSU.