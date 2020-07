Institutul Național de Statistică: Ce alimente s-au scumpit în luna iunie comparativ cu luna mai

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri, preţurile la produsele de igienă şi cosmetică au crescut cu 2,24% în luna iunie a acestui an faţă de mai 2020, respectiv cu 4,25% în comparaţie cu luna decembrie a anului trecut. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 15,86% în iunie, comparativ cu mai, în timp ce faţă de finalul anului 2019 s-au scumpit cu 1,65%. De asemenea, în iunie, mălaiul s-a scumpit cu 1,02% în comparaţie cu luna mai, şi cu 4,5% faţă de decembrie 2019. Fructele proaspete au înregistrat o creştere a preţurilor de 0,99% în iunie faţă de luna precedentă, şi de 25,88% comparativ cu ultima lună a anului anterior, notează și Agerpres.



În privinţa ieftinirilor, în luna iunie, preţurile la legume şi conserve de legume au înregistrat cel mai important recul, de 5,37% faţă de mai, dar au crescut cu 6,62% în comparaţie cu decembrie 2019. În acelaşi timp, biletele de avion s-au ieftinit, în iunie vs mai 2020, cu 3,29% dar s-au scumpit cu 2,78% faţă de luna decembrie, anul trecut. Rata anuală a inflaţiei a urcat la 2,6% în luna iunie a acestui an, de la 2,3% în mai, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,35%, serviciile cu 2,78%, iar mărfurile nealimentare cu 0,68%, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Preţurile de consum în luna iunie 2020, comparativ cu mai, au urcat cu 0,08%, iar faţă de decembrie 2019 avansul a fost de 1,55%.