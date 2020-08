Inspector școlar: Unitățile școlare se pregătesc pentru toate cele trei scenarii. Care este situația în școlile din Capitală

În Capitală sunt aproximativc 300 de școli gimnaziale, licee și scoli profesionale.

"Ieri am vorbit cu o doamnă director, îmi spunea că are două etaje gata și astăzi are al treilea etaj. Și știți că acolo unde nu se poate respecta distanța de un metru, varianta pe care se poate merge este acaesta cu asigurarea plexiglasului la fiecare bancuță," a declarat, astăzi, la un post de radio, Liliana Toderiuc Fedorca, inspector școlar general adjunct al Bucurestiului.

Potrivit inspectorului, în prezent, unitățile școlare se pregătesc pentru toate cele trei scenarii.

Vă reamintim că autoritățile au avansat până acum trei scenarii posibile legate de începerea noului an școlar.

Scenariul verde presupune, totodată, și varianta cea mai optimistă, respectiv cea în care mai puţin de o persoană la 1000 de locuitori este depistată cu COVID-19, în ultimele 14 zile. În cazul acestui scenariu, toți copiii meargă la școală, lucru care este obligatoriu, nu opțional.

Scenariul galben presupune un risc mediu, respectiv între 1 şi 3 persoane detectate pozitiv cu coronavirus la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, situație în care prioritate să meargă la şcoală vor avea preşcolarii, elevii din clasele 0-IV şi elevii din anii terminali. Pentru restul claselor, orele se vor face online, însă vor merge şi la şcoală, prin rotaţie. Acesta este așa-numitul sistem hibrid de învățământ pe care îl iau în calcul autoritățile din sistem.

Scenariul roșu - cel mai pesimist dintre ele - presupune că într-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În acest caz, orele se vor face exclusiv online.

La începutul acestei săptămâni, ministrul Educației, Monica Anisie, anunța că elevii vor trebui să stea la o distanță de doi metri, unii față de alții. De asemenea, acolo unde nu se va putea păstra distanța socială, va fi necesară montarea separatoarelor între elevi, spunea Anisie.

"Prevederi din ghid le-am experimentat deja. Pentru că s-au dezinfectat unitatile de invatamant, au fost realizate circuitele, au purtat masti elevii in timpul examenelor, și personalul din unitatile din invatamant, și a fost respectată distanța pe care, prin ordinul ministrilor Educației și Sănătății, distanță prevăzută în acel ordin, și anume 2 metri față, spate, stânga, dreapta. Începem anul scolar în conformitate cu Ghidul pe care Ministerul Sănătății îl va aproba. El este acum în dezbatere publica si această măsură a distanțării este acum modificată”, a declarat ministrul Educației.

În prezent, în sistemul de învățământ românesc sunt cuprinși 3 milioane de copii.