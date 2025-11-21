Hidrologii spun că în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 - 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot semnala creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

Strei (afluent al râului Mureș) - bazin superior și afluenți bazin mijlociu (județul Hunedoara), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj), Motru - bazin superior (județele: Gorj și Mehedinți), Gilort - bazin superior (județul Gorj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin - amonte de Acumularea Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș) și Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea).

Atenționarea hidrologică vizează, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precizează hidrologii.