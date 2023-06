Ingredientul miraculos pentru un ten fără riduri. Sunt numeroase rețete ușor de făcut în casă pentru masca de față cu ou. Toate au ingrediente naturale benefice precum fructele, mierea, uleiurile sau iaurturile fine. Alege din propunerile noastre masca de față cu ouă care se potrivește cu tipul tău de ten și folosește-o cel puțin de două sau trei ori pe lună.

Ce beneficii are albușul pentru ten Ingredientul cel mai des folosit în aproape orice mască de față cu ouă este albușul. Acesta are o mulțime de acizi benefici și substanțe nutritive care hrănesc și catifelează pielea. Iată cele mai importante beneficii pe care le are albușul din măștile naturale pentru ten. Albușul are efect de lifting și estompează ridurile fine.

Proteinele și acizii buni din albuș hrănesc și hidratează pielea Porii dilatați se micșorează când folosești masca de față cu albuș de ou Pungile de sub ochi devin vizibil mai reduse, datorită albușului Albușul este contraindicat pentru ten doar în cazul persoanelor care suferă de acnee.



Citeşte întreaga ştire: Masca de față cu ou. Rețete cu ingrediente naturale pentru orice tip de ten