În primul rand, pentru a scapa de mirosul de tigara din masina va trebui sa cureti interiorul masinii asa cum o fac profesionistii la detailing. Iata ce trebuie sa includa operatiunea de curatare a interiorului si cum trebuie sa o faci.

Mai intai, incepe cu aspiratorul. E de inteles ca mai intai trebuie sa aruncati toate gunoaiele si tot ce mai „depozitati” pe acolo, inclusiv mucurile de tigara din scrumiera, ambalaje, servetele etc. Pe urma, ia un aspirator si curata totul, de la scaune, la covorase si la toate locurile mai greu accesibile.

Acorda atentie si plafonului. Exista o multime produse de curatat aceasta zona a masinii asa ca poti incerca si aceasta solutie.

Plasticele sunt extrem de importante, dar ai grija sa folosesti produse pentru acest material. Exista spray-uri si solutii speciale, asa ca ai de unde alege. Neaparat ocupa-te si de geamuri, pentru ca acestea vor necesita degresare.

Nu ar fi rau sa lasi usile deschise la maximum, cat mai mult timp posibil. Recircularea se va face mult mai bine, iar daca ai spalat si tapiteria, in acest fel vei fi sigur ca aceasta se va usca in mod corespunzator.

Ingredientul care te scapă de mirosul de țigară

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit pentru a scapa de mirosul de tigara din masina, conform cumsa.ro. Scrumiera poate fi curatata folosind aceasta substanta si in cele mai multe cazuri totul se rezolva.

Pur si simplu trebuie sa pui bicarbonat de sodiu in scrumiera, il lasi sa actioneze timp de cateva minute, iar pe urma o stergi folosind o carpa umeda. Mai mult, poti sa pui saculete cu bicarbonat de sodiu in diferite locuri din masina, pentru a fi sigur ca mirosul de tigara va fi absorbit in totalitate.

Otelul este si el folosit in lupta cu mirosul de tigara. Pune un vas cu otet langa scaun si porneste sistemul de ventilatie timp de o ora. Pentru a accelera procesul de eliminare a mirosului de tigara, poti lasa un vas cu zat de cafea peste noapte. Neaparat usile si geamurile trebuie sa fie inchise, iar pana dimineata vei fi uimit de rezultat.

Mai mult, expertii recomanda o punga cu carbuni lasata in masina timp de cateva zile, pentru ca acestia au proprietatea de a absorbi in totalitate mirosurile neplacute.

Evitati folosirea deodorantelor de masina pentru a scapa de miros. Acestea doar ascund mirosul, nu il elimina, conform sursei precizate.