Informații care aruncă în aer SERVICIILE. Ofițer SRI: ”Coldea a mințit! A fost cu Negulescu la aceeași masă”

”La sfârșitul lui 2015 a avut loc această întâlnire, în Prahova, în comuna Târgșorul nou, sat Stresnicul, într-un restaurant numit Axxa; unde procurorul Marius Iacob, Codruța Kovesi, conducerea DNA central și toți procurorii de la DNA Ploiești din acel moment s-au întâlnit pentru a sărbători bilanțul comun dintre DNA și SRI. La conducerea DNA se afla actualul general Sabin Iancu, cel care este șeful Direcției Regionale de Informații Dolj si alaturi a participat conducerea de facto a SRI, în speță Dl Coldea, dl Ciocârlan și alți ofițeri de la SRI Prahova si structura centrală SRI”, a declarat DANIEL FLOREA, ofițer SRI în rezervă.

„Coldea minte! Zice că nu l-a întalnit niciodată pe Negulescu. În 2015/2016, la sfârșit de an, la Terasa Axa/Axxa, din comuna Târgșoru Vechi, în luna decembrie, a avut loc o chermeză la care au participat ofițeri de rang înalt din SRI (Coldea, Ciocârlan, Iancu Sabin, Dumbravă și alții) alături de procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Ploiești (Onea, Negulescu, Ceraseala Răileanu, Bucică etc.), ofițerii de poliție judiciară care îi ajutau pe procurori, plus conducerea DNA centrală - Koveși si Iacob.”

Și fostul procuror de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu, susține că s-a întâlnit cu Florian Coldea.

”Poate să confirme dacă a vorbit vreodată cu mine sau nu; dl Coldea are o declarație nuanțată; în sensul că, într-adevăr, cât am fost procuror la DNA, niciodată n-a vorbit cu mine; dar dânsul nu spune când eram procuror la Parchetul Curții de Apel Ploiești”, a spus Mircea Negulescu, la Realitatea PLUS.



Declarațiile celor doi se contrazic, însă, cu cele făcute de fostul director adjunct SRI.

”Pot să vă spun că nu l-am întâlnit niciodată pe dl procuror, nici în context personal, nici în context instituțional și nu am luat legătura cu dânsul pe perioada mandatului la DNA Prahova”, a spus Florian Coldea.



Nu este singurul episod povestit de ofițerul SRI Florea. În 2013 el a sesizat faptul că din Servicii se scurgeau informații despre un caz la care se lucra. Ancheta îl viza pe Mircea Cosma, la vremea aceea președinte la Consiliul Județean Prahova. Florea a făcut un raport către superiorii săi din Capitală, dar la scurt timp a fost îndepărtat din funcție.



Audierile lui Coldea vin în contextul dezvăluirilor făcute de Mircea Negulescu pentru Realitatea PLUS. El a vorbit despre încrengăturile din Statul Paralel, dar și despre mita de 2,5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o Ponta de la Ghiță. Totuși, această mită nu face obiectul unui dosar penal la DNA.