Lucian Bode este audiat ca martor în dosarul Elenei Udrea privind finanțarea campaniei electorale din 2012. El era ministru al Economiei în acea perioadă în guvernul condus de Mihai Ungureanu.

Nu este prima dată când Bode este audiat în acest dosar. Din contră, în anul 2017 acesta a mai fost audiat tot în calitate de martor.

"Am fost citat în calitate de martor într un dosar ce priveşte finanţarea campaniei electorale din 2012. Eu sunt de 18 ani în serviciul public şi este pentru prima data când dau o declaraţie în calitate de martor. Eu mă bucur dacă pot să ajut organele de ancheta cu o declaraţie de martor. Nu pot să vă spun nici ce întrebări mi-au pus procurorii, nici ce răspunsuri am dat. Este vorba de finanţarea campaniei electorale din 2012. Eu, în calitate de membru al Biroului Politic Naţional (al PDL, n.r.), secretar general adjunct, nu am avut nicio responsabilitate în ceea ce priveşte finanţarea campaniei electorale”, afirma Bode la acea dată, imediat după audieri.

Vă reamintim că Elena Udrea a fost condamnată în primă instanță la opt ani de închisoare cu executare în dosarul în care este judecată și fiica fostului președinte Traian Băsescu, Ioana, și fostul șef al Consiliului Județean Tulcea, actualul vicepreședinte, Victor Tarhon. Dosarul vizează modul în care a fost finanțată campania din 2009.

Udrea este acuzată de spălare de bani și instigare la luare de mită.

Ioana Băsescu a fost condamnată la cinci ani de închisoare cu executare pentru instigare la delapidare și instigare la spălare de bani, iar Tarhon a primit patru ani cu suspendare. Jurnalistul Dan Andronic a fost achitat.

Potrivit rechizitoriului DNA, o parte din sumele cu care a fost finanțată campania lui Traian Băsescu a provenit din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală.

Pe 5 martie, Curtea de Apel București a respins solicitarea DNA de a o plasa sub control judiciar pe Elena Udrea pentru a nu părăsi țara, iar procurorii au contestat decizia.

Vedem ce se va întâmpla de această dată și ce decizie vor lua judecătorii.