India ar putea deveni a patra economie a lumii în 2027. Japonia riscă să coboare pe locul șase

India ar urma să depășească Japonia și să ocupe locul al patrulea în clasamentul celor mai mari economii ale lumii în 2027, potrivit proiecțiilor Fondului Monetar Internațional (FMI), citate de AFP. Statele Unite, China și Germania ar rămâne pe primele trei poziții.
Japonia ar putea fi depășită de India și Regatul Unit
Proiecțiile FMI indică o nouă schimbare în ierarhia economică mondială. Japonia, care a pierdut în 2023 locul al treilea în favoarea Germaniei, ar putea coborî până pe poziția a șasea în 2027, în urma Indiei și a Regatului Unit.
Ascensiunea Indiei ar accentua astfel reculul Japoniei în clasamentul mondial, după ce economia niponă a fost deja depășită de cea germană.
Ce susține creșterea economiei Indiei
Avansul economiei indiene este susținut de cererea internă puternică și de un sector al serviciilor solid.
Potrivit estimărilor Direcției Generale a Trezoreriei, PIB-ul real al Indiei a crescut cu 7,8% în al patrulea trimestru al exercițiului bugetar 2025–2026. Ritmul a fost superior celui de 7% consemnat în perioada similară a exercițiului anterior, dar sub creșterea de 8% din trimestrul precedent.
Aceste rezultate plasează India în poziția economiei cu cea mai rapidă creștere dintre marile economii ale lumii.
FMI estimează o creștere economică mondială de 3,1% în 2026
Schimbările anticipate în clasamentul marilor economii vin în contextul în care FMI estimează că economia mondială va înregistra o creștere de 3,1% în 2026.
Depășirea Japoniei de către India în 2027 rămâne o proiecție, nu o schimbare deja produsă în ierarhia economică mondială.